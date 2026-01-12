Peisaj de vis pe Măgura Priei

Măgura Priei unde se află cel mai înalt vârf muntos din Sălaj a fost acoperită de un strat gros de zăpadă, potrivit meteorologului Sergiu Pavel care a urcat masivul de la marginea județului alături de Robert Barna, un pasionat de fotografie și drumeții.

„După ce am urcat și am făcut măsurătorile, am observat că stratul de zăpadă era în medie de 30 – 40 de centimetri, iar în zonele unde zăpada a fost viscolită s-au format troiene care s-au apropiat de un metru înălțime”, a explicat Sergiu, meteorolog la Administrația Națională de Meteorologie

Sursa foto: Facebook Sergiu Pavel