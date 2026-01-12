Casa unei familii din Șimișna s-a făcut scrum. Două fetițe gemene au nevoie de ajutor

Primarul comunei Șimișna, Cristian Călin Prodan, a anunțat lansarea unei acțiuni caritabile pentru reconstrucția unei case mistuite de flăcări. Potrivit primarului, în data de 11 ianuarie, viața familiei Revnic din Simișna s-a schimbat într-o clipă. Un incendiu puternic le-a mistuit casa, lăsându-i fără adăpost, fără haine, fără amintiri, fără siguranța de care orice familie are nevoie. În această casă locuiau și două fetițe gemene în vârstă de șase ani, care astăzi nu mai au un loc pe care să-l numească acasă. În fața unei astfel de tragedii, orice ajutor contează. Orice sumă, oricât de mică, înseamnă speranță, un pas spre un nou început.

Cum poți ajuta:

Donații prin transfer bancar:

IBAN: RO29CECEB00008RON3957591

Titular: Revnic Claudia Dorina

Donații în numerar:

Primăria Șimișna

Persoană de contact: Suarasan Cristina

Telefon: 0787 867 630