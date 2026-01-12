Autorii furtului din Zalău, de negăsit după o lună și jumătate

Un jaf ca în filme a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie a anului precedent, în locuința unei femei din municipiul Zalău. Incidentul, petrecut în după-amiaza zilei de 29 noiembrie, vizează doi suspecți, încă de negăsit la ora actuală, care au acționat într-o locuință de pe strada B.P. Hașdeu din municipiu.

Potrivit autorităților, cele două persoane au pătruns în imobil prin forțarea ușii de acces, iar mai apoi au sustras un seif în care se aflau sume impresionante de bani, bijuterii din aur, dar și mai multe înscrisuri.

Aur și zeci de mii de franci elvețieni

Autorii furtului au sustras, fără drept, aproximativ 60.000 de franci elvețieni, iar cantitatea de aur se ridică la 100 de grame.

Camerele de supraveghere din interiorul locuinței au surprins întreaga scenă, iar fețele celor doi suspecți sunt perfect vizibile. Cu toate acestea, la o lună și jumătate de la comiterea jafului, autorii sunt încă de negăsit.

În acest caz, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj precizează că cercetările în cauză au fost preluate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, în vederea identificării celor două persoane, dar și pentru recuperarea prejudiciului.

„Având în vedere că dosarul se află în cursul urmăririi penale, în acest moment putem furniza doar informațiile care nu afectează desfășurarea investigațiilor. Când împrejurările vor permite, vă vom furniza mai multe date. De la momentul sesizării, polițiștii au desfășurat activități specifice în vederea clarificării situației de fapt, fiind întreprinse demersuri procedurale și operative conform competențelor legale, pentru documentarea faptei și identificarea persoanelor implicate”, au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.

