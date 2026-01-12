Weekend cu razii în traficul din tot județul

Acțiunile din trafic au continuat și la sfârșitul săptămânii care tocmai s-a încheiat, iar timp de trei zile, din 9 și până în 11 ianuarie, polițiștii sălăjeni au fost prezenți pe șoselele din județ pentru combaterea cauzelor care duc la producerea accidentelor rutiere, a abaterilor săvârșite de pietoni și bicicliști, dar și a conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv.

Totodată, printre obiectivele autorităților, dublate și de condițiile meteo și perioadelor cu temperaturi scăzute, s-au numărat depistarea conducerii cu viteză excesivă sau neadaptată, a depășirilor neregulamentare, în vederea fluidizării traficului rutier și a creșterii gradului de siguranță pe șoselele din județul Sălaj.

Val de sancțiuni pentru șoferi și pietoni

În urma activităților desfășurate, polițiștii rutieri au legitimat 391 de persoane, au verificat 327 de autoturisme și au efectuat peste 130 de testări pentru depistarea consumului de alcool. Prin prisma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 341 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare totală de peste 46.300 de lei.

De asemenea, ca măsură complementară, au fost reținute 12 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Cele mai multe sancțiuni au fost acordate pentru încălcarea regimului legal de viteză, dar și pentru nepurtarea centurii de siguranță. Nu au scăpat nici șoferii care au efectuat depășiri neregulamentare sau cei care au folosit telefonul mobil la volan. Totodată, au fost sancționați opt pietoni și patru bicicliști, iar alte sancțiuni au fost aplicate pentru diverse abateri de la regimul circulației rutiere.

Recomandări pentru condițiile meteorologice

„Vă recomandăm să vă informaţi cu privire la condiţiile meteo din zonele în care urmează să vă deplasaţi şi să vă echipaţi autovehiculul corespunzător. Nu plecaţi la drum fără anvelope de iarnă! Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Pentru a preveni evenimentele rutiere nedorite, polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să adapteze permanent viteza la condițiile de drum, să mărească distanța de siguranță față de vehiculul din față, să folosească luminile de întâlnire și pe cele de ceață în funcție de condiții, să evite manevrele bruște și să utilizeze frâna cu precauție, pentru a preveni derapajele. De asemenea, autoritățile recomandă curățarea completă a geamurilor, farurilor și oglinzilor retrovizoare, pentru o vizibilitate optimă.

Posibile blocaje în trafic

„În condiţiile unui trafic aglomerat, precipitaţiile sub formă de lapoviţă sau ninsoare, precum şi vântul puternic pot determina apariţia unor blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile”, au mai precizat autoritățile.