Creatoare de țesături cu origini sălăjene, premiată la Paris. Victoria Darolți a realizat creații pentru Chanel, Dior și Amani

Victoria Darolți locuiește de decenii în Franța și este creatoare de țesături, iar luna trecută a fost distinsă cu un premiu deosebit de important în cadrul unei gale a antreprenorilor. Premiul pentru creativitate – design vestimentar i-a fost acordat în inima Parisului, la Hôtel de Ville – Primăria Orașului Paris, în cadrul Galei franco-române Women in Economy, organizată de Ambasada României în Franța, de Confederația Națională pentru Antreprenoriat feminin, Consulatul General al României la Paris, cu sprijinul Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO.

„Sunt foarte emoționată că am primit premiul de creativitate textilă acordat de Women in Economy, un premiu prestigios care onorează femeile antreprenoare din toate sectoarele de afaceri. Sunt născută în România. În Franța mi-am realizat visul din copilărie: să lucrez ața, acul și să obțin titlul de cel mai bun lucrător din Franța în broderia de artă. Sunt fericită și mândră. Am avut norocul sa colaborez cu cele mai mari case de cusut, sa creez piese unice si sa aleg un drum solicitant care mă satisface în ciuda complexității. Acest premiu este și o ocazie de a mulțumi celor importanți pentru mine”, a declarat Victoria. Creatoarea a copilărit în Ineu, satul sălăjean în care a învățat să brodeze, să tricoteze.

Sursa foto: Victoria Darolți – Facebook