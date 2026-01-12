Aglomerație la Urgență. Aproape 1.300 de pacienți într-o săptămână

Aproape 1.300 de pacienți au apelat în perioada 5 – 11 ianuarie 2026 la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Zalău. 253 de persoane prezentau simptome specifice infecțiilor respiratorii, iar 219 pacienți au suferit diferite plăgi, fracturi și traumatisme, ceilalți pacienți având alte afecțiuni. Din fericire, numărul pacienților cu infecții respiratorii este în scădere, dar crește cel al persoanelor cu fracturi și alte traumatisme, multe cauzate de căzăturile pe gheață sau zăpadă. Alți peste 100 de pacienți au fost diagnosticați cu diferite afecțiuni gastrice. 312 pacienți au fost internați pentru tratament și investigații medicale

