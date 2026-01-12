În această perioadă, firma Citadin din Zalău preia brazii de Crăciun din zona punctelor gospodărești. După ce sunt despodobiți, brazii pot fi depozitați lângă pubelele aferente punctelor gospodărești, urmând ca, pe tot parcursul acestei luni, echipele Citadin să îi ridice.
One Thought to “Pomii de Crăciun, preluați de Citadin”
