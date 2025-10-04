Pe strada Deleni din municipiu, plin de câini fără stăpân

Cu prilejul Zilei Mondiale a Animalelor, sărbătorită anual la data de 4 octombrie, polițiștii Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj s-au alăturat inițiativelor internaționale dedicate protejării și promovării bunăstării animalelor. Această zi are ca scop creșterea gradului de conștientizare privind rolul esențial pe care animalele îl au în viața oamenilor și subliniază responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a le respecta și proteja, fie că vorbim despre animale de companie, animale sălbatice sau cele implicate în activități economice.

Astfel, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Sălaj, împreună cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Zalău și lucrători din cadrul Adăpostului de Câini Fără Stăpân „Citadin” Zalău, au desfășurat o serie de activități preventive pe raza municipiului Zalău, în zona străzii Deleni, unde anterior a fost constatată prezența unui număr ridicat de câini.

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 7 proprietari sau deținători de animale, au fost examinate 18 animale, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale și au fost capturați și ridicați 13 câini aflați liberi și nesupravegheați pe domeniul public.

Pe lângă activitățile de control, polițiștii au desfășurat discuții cu cetățenii, prezentând legislația în vigoare privind protecția animalelor, obligațiile legale ale deținătorilor de animale, mesaje de prevenire a abuzurilor și a neglijenței, importanța adopției responsabile și a respectului față de animale. Totodată, a fost reamintit faptul că legea sancționează cu fermitate cruzimea și neglijarea față de animale, iar orice persoană care este martoră la astfel de fapte are nu doar posibilitatea legală, ci și responsabilitatea morală de a sesiza autoritățile competente.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Sălaj vor continua activitățile pentru protejarea animalelor și pentru consolidarea unei relații bazate pe respect, responsabilitate și compasiune între oameni și animale.

M. S.