Se apropie Semimaraton Porolissum, o poveste despre alergare și istorie

În acest an, competiția Semimaraton Porolissum va avea loc sâmbătă, 11 octombrie, la Castrul Roman de la Porolissum. Și de această dată, organizatorii se pregătesc pentru momente special concepute, pentru o atmosferă de sărbătoare, bucurie și comuniune. Nu doar că alergători din țară și străinătate vor veni pentru a face sport, ci și pentru a descoperi frumusețea locurilor, peisaje de poveste, încărcate de istorie. Proba „Semimaraton HIDRONIC” are 23 de kilometri, iar „Cursa Salamandrelor” are lungimea de 12 kilometri. Pentru că sportul înseamnă bucurie, competiția cuprinde și cursa „Turul Santinelelor” în lungime de 1,6 kilometri. Premiile pentru câștigători sunt semnificative, anunță organizatorii, sufletul acestei competiții fiind și în acest an cunoscuta atletă Paula Todoran.

Share Whatsapp Email