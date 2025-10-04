Lecturile publice revin la Zalău. Prozatorul și poetul Marian Ovidiu Baron, primul invitat

Scriitori din întreaga țară revin la Zalău, unde vor fi reluate lecturile publice organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS) împreună cu Asociația „Curierul Timpului”.

Prima întâlnire va avea loc în 8 octombrie, începând cu ora 12, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, unde va fi prezent prozatorul și poetul Marian Ovidiu Baron, din Sibiu.

Partenerii evenimetului sunt Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Reprezentanța Zalău a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România; Colegiul Național „Silvania” Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău.

Marian Ovidiu Baron, născut în anul 1976, este directorul general adjunct la Complexul Național Muzeal „Astra” din Sibiu și are și o carieră de scriitor.

Din cărțile publicate se numără „Pădurea de case” (2025); „Învârte roata – poveste ilustrată” (2025); „Zăpadă pe umerii Adelinei” (2024); „Palatul nevăzut de pe insula scufundată” (2024); „Siluete oarbe dansează” (2023). Despre cărțile sale au scris și Radu Vancu, Savu Popa, Andrei Mocuța și Angelo Mitchievici.

Perspectiva unui „dincolo”

Povestirile lui Ovidiu Baron deschid și perspectiva unui „dincolo” plin de posibilități ontologice nelimitate, prin care fragilitatea memoriei și vulnerabilitatea ființei umane în absența imaginației contrastează puternic:

„Pe tărâmul de dincolo, viețile continuă în alt fel. Oamenii nu își mai amintesc aproape nimic din lumile prin care au trecut. Au doar senzația că au mai experimentat asta, că li se pare cunoscut, că au întâlnit deja o persoană sau alta cu care se întâmplă să facă cunoștință. Și nu e un singur dincolo, ci multe altele, o spirală de lumi în care urci și cobori și pe care memoria noastră le păstrează în sertare ascunse cu mare grijă. […] siguranța ne-o dă mai degrabă visul, speranța că lumea e mai flexibilă, că nu ne lovim la tot pasul de garduri și de porți închise. Mai ales că, într-un sat, nu ai atât de multe opțiuni. Dacă nu ar fi cărțile, granița pământului ar fi atât de aproape, încât nu ai putea face doi pași fără să fii oprit să cazi în prăpastie. Majoritatea oamenilor nu riscă nimic”. („Celălalt copil”, p. 201).

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj este o instituție a Consiliului Județean Sălaj.