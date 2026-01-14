Parohii vacante în Sălaj. Posturile de preot-paroh sunt scoase la concurs

Episcopia Sălajului a anunțat că în județ sunt vacante mai multe parohii, aici, posturile de preot-paroh urmând să fie scoase la concurs. Este vorba despre parohiile ortodoxe din Măeriște, Criștelec și Fildu de Mijloc. Dosarele candidaților vor trebui depuse până în data de 10 februarie, la secretariatul Centrului Eparhial. La concursurile pentru ocuparea posturilor de preoți la parohiile din mediul rural – categoria I au dreptul să participe preoții care au cel puțin cinci ani de vechime în ultima parohie și au promovat examenul organizat de Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, pentru parohia la care se solicită transfer. La interviul pentru parohiile rurale din categoria a II-a, a III-a și misionare pot participa preoții care au cel puțin cinci ani vechime în ultima parohie și licențiații în Teologie Pastorală Ortodoxă, care au promovat examenul de capacitate preoțească.

