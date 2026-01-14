În satul sălăjean Cuciulat va fi lansată duminică, începând cu ora 13, „Cooperativa culturală”, un spațiu creat pentru a coagula comunitatea locală și pentru a aduce împreună oamenii interesați să conserve și să promoveze patrimoniul local. Spațiul este de fapt fosta cooperativă sătească a satului. Noua cooperativă va găzdui evenimente culturale, expoziții și colecții de obiecte vechi, toate strâns legate de trecutul și prezentul comunității locale. Proiectul cultural este implementat de Fundația pentru Conservarea Patrimoniului Cultural Tradițional.
Imagine cu rol ilustrativ
One Thought to “Duminică este lansată „Cooperativa culturală” din Cuciulat”
[…] pentru Conservarea Patrimoniului Cultural Tradițional. Imagine cu rol ilustrativ Articolul Duminică este lansată „Cooperativa culturală” din Cuciulat apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]