Gerul se mai domolește în Sălaj

Vești bune de la meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie. În următoarele zile, conform măsurătorilor, temperaturile vor crește treptat. Da, vremea se va încălzi ușor, dar tot rămânem în normalul termic specific pentru această perioadă și este foarte bine că se întâmplă așa.

În următoarele zile, în majoritatea zonelor din județ sunt posibile ploi și lapoviță. Există riscul apariției poleiului, din păcate. Sperăm doar că zăpada nu se va topi brusc, pentru că riscăm inundații.