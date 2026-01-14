Cadastrarea gratuită, finalizată în comuna Ip

Ip devine a cincea comună din Sălaj cu cadastrare gratuită finalizată integral, potrivit oficialilor Instituției Prefectului. La începutul acestei săptămâni, în data de 12 ianuarie, prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, împreună cu subprefecții Dari Toma și Alexandru Dorin Pura, alături de deputatul Seres Dénes, au participat în comuna Ip la ședința privind finalizarea procesului de înregistrare sistematică a proprietăților la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale.

Astfel, noile cărți funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de cadastru au fost predate autorităților publice locale, urmând ca proprietarii celor 11.118 imobile din comuna Ip să le primească gratuit în următoarea perioadă.

Lucrările au fost realizate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), cu finanțare din fonduri europene.

Înregistrarea sistematică a proprietăților din comuna Ip a avut loc în baza contractului de servicii încheiat la data de 14 iulie 2022, între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și S.C. Topoexim Expert S.R.L., având o valoare de 2.550.068,85 lei și vizând o suprafață totală de 5.864,83 hectare.

Finalizarea cadastrării gratuite reprezintă o etapă importantă în ceea ce privește clarificarea situației juridice a proprietăților și pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale, încheie instituția în comunicat.