Și-a găsit fratele, fără suflare, în beciul casei

O femeie din comuna Șărmășag și-a găsit fratele în stare de inconștiență, luni după-amiază, la data de 12 ianuarie, în beciul locuinței din localitate. Aceasta a sesizat autoritățile, însă, din nefericire, ajunși la fața locului, oamenii legii, împreună cu un echipaj medical, au constatat decesul bărbatului.

Cu atât mai mult, autoritățile au stabilit identitatea acestuia. Bărbatul avea vârsta de 40 de ani și era originar din comuna Șărmășag.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Sălaj, în vederea efectuării necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului, după cum au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.