Habemus ministru interimar la Educație: premierul Bolojan va ocupa temporar fotoliul

Premierul României, Ilie Bolojan, va ocupa, cu titlu interimar, funcția de ministru al Educației, în urma demisiei lui Daniel David din funcție. Fostul rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a renunțat la portofoliu în preajma sărbătorilor.

Mai mult, Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcție a lui Daniel David, ca urmare a demisiei acestuia, dar și de preluare a interimatului de către premier, potrivit unui comunicat al Guvernului. Acesta va putea ocupa poziția timp de 45 de zile, conform legii, urmând ca în perioada următoare să vină cu o propunere pentru un nou titular al portofoliului.

În ceea ce îl privește pe Daniel David, acesta se afla la al doilea mandat în fruntea Ministerului Educației, iar în urma demisiei înaintate pe 22 decembrie a declarat, motivându-și decizia, că nu vizează o carieră în politică.

Daniel David a fost, de-a lungul timpului, criticat pentru mai multe decizii adoptate la nivel educațional, iar numeroși sindicaliști din învățământ, inclusiv din Sălaj, au ieșit în stradă. În acest context, începutul noului an școlar a fost pus sub semnul întrebării.

„Jos ministrul mincinos”

Cadrele didactice și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea normei de predare, comasarea școlilor, dar și majorarea numărului de elevi într-o clasă. De asemenea, sindicaliștii solicitau demisia ministrului, acuzând lipsa unui dialog real cu profesorii ce resping măsurile. Mai mult, în timpul manifestațiilor de la începutul lunii septembrie a anului trecut, protestatarii sălăjeni au scandat în cor: „Jos ministrul mincinos”.

Reamintim că sindicaliștii anunțaseră încă din luna august inclusiv o posibilă boicotare a începerii anului școlar.