Noi tarife la apă și canalizare: cât plătesc sălăjenii față de consumatorii altor județe?

Sălăjenii plătesc un preț mai mare pentru metrul cub de apă potabilă și canalizare, iar scumpiri sunt resimțite de către consumatorii mai multor județe din întreaga țară, după cum arată datele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în urma centralizării costurilor aplicate de cele 50 de companii licențiate din România.

Tarifele aferente începutului de an arată că mai mulți furnizori aplică noi tarife începând din 2026, printre care și Compania de Apă Someș. Cel mai mare cost, pentru metrul cub de apă potabilă, este achitat de consumatorii din județele Vaslui și Bacău, iar comsumatorii ajung să plătească 12,42, respectiv 11,25 lei.

Cât achită sălăjenii?

În schimb, sălăjenii achită suma de 7,08 lei, iar pentru serviciile de canalizare, costurile ajung la 7,51 lei. În total, clienții plătesc pentru ambele servicii 14,59 lei, spre deosebire de 12,33 lei cât achitau în septembrie.

În ceea ce-i privește pe consumatorii din județele vecine, sătmărenii plătesc 7,85 lei pentru apa potabilă, iar pentru serviciile de canalizare, costurile aplicate de Apaserv Satu Mare ajung la 6,84 lei. Cât despre bihoreni, Apă Canal Nord-Vest Bihor aplică un tarif de 6,69 lei pentru metrul cub de apă potabilă și 5,52 lei pentru serviciile de canalizare, iar cei de la Vital din Baia Mare aplică un cost de 9,44 lei pentru apa potabilă și 7,62 lei pentru serviciile de canalizare.