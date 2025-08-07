O nouă minivacanță pentru români

Angajații vor avea parte de o minivacanță de trei zile în luna august, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Vineri, 15 august, este zi liberă legală, conform Codului Muncii. Astfel, salariații vor beneficia de un weekend prelungit, având trei libere consecutive: vineri (15 august), sâmbătă (16 august) și duminică (17 august).
Zile libere rămase în 2025:
15 august (vineri) – Sfânta Maria;
30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei;
1 decembrie (luni) – Ziua Naţională a României;
25 şi 26 decembrie (joi şi vineri) – prima şi a doua zi de Crăciun.
M. S.