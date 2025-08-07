O nouă ediție a Semimaratonului Porolissum va avea loc în această toamnă

Sălajul devine în această toamnă destinația sportivilor și iubitorilor de alergare și mișcare. Semimaraton Porolissum revine în 2025 cu o nouă ediție, ce va avea loc în prima jumătate a lunii octombrie. Cei ce vor trece pragul competiției vor avea parte de o experiență sportivă aparte, ce îmbină alergarea cu istoria și natura. Formularul de înscriere este deja disponibil pe site-ul oficial al competiției și poate fi completat până la sfârșitul lunii septembrie.

Competiția de alergare montană cuprinde trei curse. Semimaraton Porolissum, cu lungimea de aproximativ 23 de kilometri, este destinat alergătorilor experimentați. Cursa Salamandrelor, cu lungimea de 12 kilometri, este destinată sportivilor de nivel intermediar, iar Turul Santinelelor este o cursă cu lungimea de doar 1,6 kilometri și este potrivită tuturor vârstelor și nivelurilor de pregătire. Tinerii cu vârste de sub 18 ani vor avea nevoie de acordul scris al părinților pentru a lua parte la concurs.

Toate traseele vor avea loc pe drumuri forestiere, poteci turistice marcate și poteci montane nemarcate, semnalizate corespunzător, după cum transmit organizatorii. Startul și sosirea tuturor curselor vor avea loc la Amfiteatrul Castrului Roman Porolissum de la Moigrad.

Semimaratonul Porolissum este organizat de Club Sportiv Todo Run Zalău, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Țara Silvaniei.