Un magazin din Pericei a fost jefuit de două ori de către un localnic

Un magazin din comuna Pericei a fost păgubit de două ori de către un localnic de 39 de ani. Între timp, acesta a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști și este cercetat pentru furt calificat.

În luna octombrie a anului trecut, în miez de noapte, bărbatul a pătruns fără drept în incinta unui magazin din localitate. Acesta a furat doi acumulatori auto, iar prejudiciul creat ajunge la suma de 3.000 de lei, potrivit autorităților.

Bărbatul nu s-a oprit aici, iar la câteva luni distanță, și-a reluat obiceiul și a păgubit din nou același magazin. Bărbatul a jefuit pentru a doua societatea comercială, iar de această dată nu a furat doi, ci patru acumulatori auto.

Pentru faptele sale, acesta va plăti în fața legii. Miercurea aceasta, polițiștii din Crasna l-au reținut și este cercetat penal. Acesta va fi prezentat unui procuror din cadrul Judecătoriei Șimleu Silvaniei pentru noi măsuri legale în privința sa. Mai mult, oamenii legii vor continua cercetările în acest caz, sub supravegherea unității de parchet.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.