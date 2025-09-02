O casă din Bobota a luat foc. Proprietara a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un incendiu de proporții a fost înregistrat zilele trecute în localitatea Bobota, la o anexă gospodărească. La fața locului au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Punctului de Lucru Șărmășag, Detașamentului Zalău și Secției de Pompieri Șimleu Silvaniei, precum și o autospecială din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șărmășag. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la anexa gospodărească. Din nefericire, focul s-a extins și la casă. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric. Au ars anexa gospodărească, lemne de foc și cărbuni, dar și o parte din casă. Proprietara casei a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Fotografie cu rol ilustrativ