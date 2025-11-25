Mesajul Episcopului Benedict pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Benedict, a prezentat public mesajul său îndreptat împotriva violenței comise asupra femeilor, mesajul cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. „Biserica este atentă la suferința lumii și, în mod deosebit, la suferința tăcută și ascunsă a multor femei, în familii sau în alte diverse situații dificile, în societatea contemporană. Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor ne oferă prilejul de a readuce în atenție aceste realități și de a reafirma necesitatea respectării demnității fiecărei femei, întemeiată pe cuvântul Sfintei Scripturi: <<Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său>> (Facere 1, 27). În înțelegerea creștină, autoritatea bărbatului nu se exprimă prin agresiune, constrângere sau manifestări de putere, ci prin responsabilitate, protecție și grijă. Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe bărbați să își iubească soțiile <<după cum și Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea>> (Efeseni 5, 25), arătând că modelul relației conjugale este iubirea jertfelnică, nu dominarea. În același pasaj, apostolul subliniază că bărbatul este dator <<să-și îngrijească și să-și ocrotească>> soția așa cum Hristos îngrijește Biserica (Efeseni 5, 29). Pornind de aici, bărbatul este chemat să își prețuiască soția, să o ocrotească și să o respecte ca pe cea care îi poartă în pântece pe copiii lor, rod al iubirii acestora. Acest model evanghelic exclude orice formă de violență și cere o atitudine de fidelitate, respect și sprijin constant. De aceea, afirmăm răspicat: Nu violenței!”, a declarat Episcopul Sălajului.

