Sprijin oferit de credincioși și Episcopia Sălajului pentru reconstrucția unor case distruse de foc

În ultima perioadă, Episcopia Sălajului, prin Centrul Eparhial și parohiile din cele trei protopopiate, a desfășurat o amplă activitate social-filantropică, venind în sprijinul persoanelor și familiilor aflate în situații deosebit de dificile. Aceste demersuri au avut în vedere atât intervenții de urgență, cât și sprijinirea pe termen mai lung a celor afectați de lipsuri materiale, probleme grave de sănătate sau evenimente neprevăzute. Un exemplu relevant în acest sens îl constituie sprijinul acordat unei familii din localitatea Călacea, care și-a pierdut locuința în urma unui incendiu.

Acest sprijin se înscrie în cadrul mai larg al activităților social-filantropice desfășurate la nivelul întregii eparhii în perioada Postului Nașterii Domnului. Prin implicarea clerului și a credincioșilor, au fost direcționate fonduri importante pentru ajutorarea celor aflați în situații deosebit de grele. Astfel, suma totală de 149.500 de lei a fost alocată pentru construirea și refacerea unor locuințe mistuite de incendii, oferind șansa unui nou început familiilor rămase fără adăpost. Un sprijin consistent a fost acordat și persoanelor bolnave, pentru care au fost oferite ajutoare financiare în valoare totală de 118.100 lei, contribuind la acoperirea cheltuielilor necesare tratamentelor și îngrijirii medicale.

Totodată, Episcopia Sălajului a susținut activitatea unor centre sociale, prin alocarea sumei de 15.900 lei, asigurând continuitatea programelor dedicate copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile. O atenție deosebită a fost acordată și familiilor sărace, care au primit ajutoare în valoare totală de 48.245 lei, constând atât în sprijin financiar, cât și în bunuri de strictă necesitate. Pe lângă pachetele cu alimente, unele familii au beneficiat de sprijin material adaptat nevoilor lor concrete, incluzând produse pentru asigurarea hranei pe termen mai lung, precum și bunuri de folosință îndelungată, precum electrocasnice și jucării pentru copii, oferite cu scopul de a aduce un strop de bucurie în casele celor încercați.