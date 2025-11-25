Silcotub rămâne lider în topul companiilor din Sălaj. Ce afaceri completează clasamentul?

Profiturile nete ale companiilor sălăjene au crescut cu aproape 470% în perioada anilor 2008-2024, în vreme ce afacerile cumulate au urcat cu peste 210% în aceeași perioadă de referință.

Producătorul de țevi Silcotub continuă să domine mediul de business local, având afaceri de zece ori mai mari decât firma clasată pe locul secund.

Potrivit unei analize termene.ro, în Sălaj sunt înregistrate peste 27.000 de companii, dintre care mai mult de 7.200 au depus deja bilanțul aferent anului 2024. Aproape 5.900 de firme au raportat o cifră de afaceri mai mare de 1 leu, ceea ce indică activitate, excluzând holdingurile și companiile aflate în insolvență. Dintre acestea, 5.291 sunt microîntreprinderi, 438 sunt firme mici, iar 71 sunt companii mijlocii. Firmele mari au o prezență marginală în județ.

Cele mai populare activități economice sunt transportul de mărfuri, urmat de construcția de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, comerțul cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, firme de inginerie și consultanță tehnică, precum și companii specializate în întreținerea și repararea autovehiculelor.

Mai multe firme active în urban

În mediul urban, 3.402 firme au avut activitate în 2024, în timp ce în mediul rural au funcționat 2.496 de companii.

Cifra de afaceri cumulată a companiilor sălăjene a crescut, în ultimii 17 ani, de la 4,75 mld. lei în 2008 la circa 14,8 mld. lei în 2024, respectiv o majorare de peste 211%. În același interval de referință, profiturile nete au avansat de la 286 mil. lei la circa 1,63 mld. lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 470%.

Cele mai mari companii din județul Sălaj

Silcotub este cea mai mare companie din județ dintre firmele care au depus până în prezent bilanțul pentru 2024. Producătorul de țevi a raportat afaceri de 3,77 mld. lei anul trecut, mai mici cu sub 2% spre deosebire de 2023. Profitul net a ajuns la 398,8 mil. lei, cu 23% sub nivelul raportat în anul precedent.

În ceea ce privește constructorul Avril, firma a încheiat anul precedent cu afaceri în valoare de 364,2 mil. lei, în creștere cu aproape 72% față de anul precedent, iar profitul net a urcat la 25,65 mil. lei.

Clasamentul curpinde pe locul al treilea compania Hanna Instruments, care a raportat în 2024 afaceri de 330,9 mil. lei, în creștere cu peste 22%. În ceea ce privește profitul net, acesta a ajuns la 91 mil. lei, potrivit sursei citate.