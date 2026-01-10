Uniunea Barourilor din România semnalează eliminarea serviciului poștal pentru comunicarea prealabilă a actelor

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a semnalat autorităților dificultățile generate de eliminarea serviciului de scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, folosit frecvent în procedura ordonanței de plată și în alte proceduri civile și arbitrale care prevăd notificarea prealabilă a părților. De la 1 ianuarie 2026, Poșta Română a renunțat la acest serviciu, ceea ce face imposibilă respectarea obligațiilor legale de comunicare și afectează activitatea avocaților, care nu mai pot face dovada completă a conținutului trimiterilor. UNBR a solicitat clarificări Poștei Române cu privire la modul în care se poate asigura respectarea prevederilor legale referitoare la scrisoarea recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire și a informat Ministerul Justiției despre impactului asupra aplicării Codului de procedură civilă.

UNBR a subliniat că schimbarea:

– încalcă prevederile Codului de procedură civilă și ale altor norme aplicabile;

– poate afecta eficiența actului de justiție, inclusiv în procedurile urgente sau simplificate. UNBR continuă să clarifice situația pentru a asigura respectarea legii, protecția profesiei de avocat și buna desfășurare a actului de justiție.

Poziția UNBR ne-a fost confirmată de către decanul Baroului Sălaj, avocatul Cristian Tărău.