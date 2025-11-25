Mai multe cabinete și puncte sanitare în școlile și grădinițele din Zalău

Primăria Zalău, prin Direcția de Asistență Socială – Serviciul cabinete medicale școlare și asistență medicală comunitară, administrează cabinetele medicale școlare și punctele sanitare care funcționează în cadrul creșelor, grădinițelor, școlilor și liceelor de pe raza municipiului. În prezent, rețeaua de medicină școlară administrează trei cabinete medicale școlare de medicină generală, trei cabinete medicale dentare, precum și 24 de puncte sanitare. Personalul medical oferă îngrijire medicală de calitate, monitorizează starea de sănătate a copiilor și intervine prompt atunci când este necesar, continuând programele de prevenție și educație pentru sănătate, activități de bază ale medicinei școlare.