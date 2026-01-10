Măsuri de siguranță în perioada gerului, transmise de salvatorii sălăjeni

Vremea geroasă va fi resimțită din plin în această perioadă, iar autoritățile sălăjene vin în atenția cetățenilor cu un set de recomandări pentru prevenirea incendiilor din locuințe. Având în vedere că nu puțini sunt sălăjenii care își încălzesc casele cu ajutorul sobelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj recomandă curățarea și verificarea periodică a coșurilor de fum, precum și asigurarea izolării acestora față de materiale combustibile.

Totodată, pompierii atrag atenția asupra evitării supraîncărcării instalațiilor electrice și a improvizațiilor.

Incendiile pot fi prevenite prin evitarea depozitării materialelor combustibile sau inflamabile în poduri ori în apropierea surselor de căldură, dar și prin utilizarea responsabilă a surselor de încălzire, cu supraveghere constantă.

Incidentele pot fi prevenite și prin dotarea locuințelor cu stingătoare de incendiu și detectoare de fum și gaz, în vreme ce supravegherea copiilor și a persoanelor vulnerabile, precum și stabilirea unor planuri de evacuare, pot face diferența în situații de urgență.

Având în vedere temperaturile scăzute și condițiile meteorologice specifice sezonului rece, ISU Sălaj le recomandă cetățenilor să respecte mai multe măsuri de siguranță. În locuință, este indicată evitarea utilizării plitelor sau cuptoarelor alimentate cu gaze naturale pentru încălzire și asigurarea aerisirii corespunzătoare a încăperilor, pentru prevenirea intoxicațiilor cu monoxid de carbon.

Mai mult, autoritățile sugerează limitarea deplasărilor în aer liber, evitarea efortului fizic intens la temperaturi foarte scăzute și purtarea articolelor vestimentare adecvate sezonului.

Șoferii surprinși de viscol în trafic sunt sfătuiți să oprească autovehiculul în siguranță, să semnalizeze prezența acestuia și să apeleze numărul unic de urgență 112.

Administrația Națională de Meteorolgie a prelungit atenționările de ger, iar temperaturile vor rămâne scăzute și în următoarea perioadă pe întreg teritoriul județului Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.