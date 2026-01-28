Mai puține accidente mortale în Sălaj

Oficialii Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj a prezentat astăzi, în cadrul Colegiului Prefectural, un raport al situației privind accidentele de circulație înregistrate anul trecut în județul nostru. Din păcate, numărul accidentelor grave de circulație a crescut. Vestea bună este că a scăzut numărul accidentelor rutiere mortale. Unde sunt cel mai des înregistrate incidente rutiere? Pe drumurile intens circulate, pe cele reabilitate, acolo unde se poate merge cu viteză: pe drumul Zalău – Cluj-Napoca, în zona Șărmășag, la Crasna, Vârșolț, dar și în alte zone din județ. Oficialii IPJ Sălaj au anunțat intensificarea misiunilor în teren pentru descurajarea celor care nu înțeleg că viteza, depășirile neregulamentare, consumul de alcool, droguri, toate sunt cauza care stă la baza accidentelor de circulație grave.

Imagine din arhivă