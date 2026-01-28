# Luni, spectacol auditiv în apropierea unei școli dumbrăvene. Un cuplu se certa în draci. El: bucătăria-i gunoi, ți-am spus. Vrei invitații speciale? Ea: băh, tâmpitule, vrei bucătărie curată? Du-te la mă-ta, băh, cretinule! Urlau bieții iubăreți, urlau de răsuna curtea școlii. Așa e lângă școală. Mai un dohănaș, mai un scandal în cuplu. Stați liniștiți, se apropie Valentin cu pași repezi.

# Nici n-a fost despodobit bradul de pe platou că au început să curgă deja invitații la ziua lui Valentin, aia de la mijloc de februarie, momentul în care se bea, se fumează, se fac prunci și iar se chefuiește în draci. Noi zicem să o ținem tot anul în chefuri, să sărim din chef în chef.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu