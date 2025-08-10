Joi se pornește pe „Calea Precistii”

În fiecare an, la mijloc de august, Biserica se îmbracă în haine de sărbătoare pentru a prăznui „Adormirea Maicii Domnului”, un moment duhovnicesc care, în Episcopia Sălajului, este strâns legat de Mănăstirea Strâmba – un loc binecuvântat, izvor de liniște și credință, unde se păstrează ca o comoară icoana făcătoare de minuni „Dulcea Sărutare”, pictată de preotul Luca din Iclod, același care a zugrăvit și icoana Maicii Domnului de la Nicula.

Anul acesta, sărbătoarea va fi precedată de prima ediție a pelerinajului pe jos „Calea Precistii”, care va începe joi, 14 august, la ora 14.30 cu plecare din fața Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Sânpetru Almașului. În cântări de preamărire a Maicii Domnului și rugăciuni sfinte, drumul spre mănăstire va fi parcurs pe jos, fiind condus de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, împreună cu preoți și credincioși.

După închinarea pelerinilor, programul va continua la altarul de vară al Mănăstirii cu slujba Vecerniei Mari cu Litie, de la ora 19, iar de la ora 22 se va săvârși Slujba Utreniei cu Prohodul Maicii Domnului.

În ziua praznicului, vineri, 15 august, de la ora 9:30, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitului Părinte Benedict, care va adresa un cuvânt de învățătură pentru toți pelerinii.

M. S.