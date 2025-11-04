Începe recepția șoselei de centură

Zilele acestea începe recepția lucrărilor la Centura Zalăului, o șosea de 5,5 kilometri cu o bandă pe sens, primul șantier chinezesc din România, demarat în anul 2020. Lucrările trebuiau să fie definitivate în luna martie 2023.„Veste bună pentru darea în trafic a Variantei Ocolitoare a Municipiului Zalău! Sunt zile decisive pentru finalizarea acestui proiect. Astăzi, prin decizia directorului general al Companiei Naționale de Drumuri, a fost desemnată echipa care va realiza inspecția tehnică a lucrărilor executate în cadrul acestui proiect și care în perioada 4-6 noiembrie se va afla pe teren. Conform procedurilor, această etapă este obligatorie înainte de darea în trafic a acestui obiectiv major de infrastructură.

Ne aflăm pe ultima sută de metri, iar Compania de Drumuri, împreună cu antreprenorul, au obligația să găsească cele mai bune soluții pentru a închide acest proiect. VO Zalău este un proiect care a trenat prea mult timp din anul 2020 de când l-am deblocat. Nicio întârziere nu mai poate fi acceptată!“, a transmis deputatul Lucian Bode, fostul ministru al Transporturilor.

Contractul cu o valoare de 186 milioane de lei a fost atribuit încă din vara anului 2020 Asocierii SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA) – SC GOOD PROOD S.R.L. Compania din China a asigurat managementul pe şantier şi utilajele specializate, în timp ce forţa de muncă a venit din plan local. De asemenea, şi unele utilaje au fost închiriate din ţară.

Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi a derulat în anul 2024 31 de percheziții în mai multe locații, în cadrul unei anchete privind posibile fraude în legătură cu lucrările la șoseaua de centură a municipiului Zalău, finanțate cu 37 de milioane de euro din fonduri UE. CNAIR a transmis că oferă „tot sprijinul necesar organelor judiciare”. EPPO transmitea că „există suspiciuni că subcontractanții au conlucrat cu antreprenorul pentru a prezenta documente false care să ateste că lucrările au fost finalizate cu succes. Conform anchetei, lucrările nu au respectat cerințele de calitate. De asemenea, există suspiciuni că reprezentanții beneficiarului (CNAIR) nu au efectuat controale adecvate”.

Proiectul de proiectare și execuție a Centurii Zalău este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Coeziune, în valoare de 37 de milioane de euro. Beneficiarul fondurilor este CNAIR.

M. S.