Sălajul continuă să piardă populație, însă diferența dintre nașteri și decese scade

Sălajul, asemenea județelor din întreaga țară, se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește scăderea populației și sporul natural negativ. Datele arată că natalitatea rămâne redusă, numărul sălăjenilor care își pierd viața îl depășește în continuare pe cel al nou-născuților, iar populația îmbătrânește semnificativ. Cu tate acestea, discrepanțele par să se reducă simțitor, iar numărul deceselor a scăzut în luna august.

Mai puțini copii aduși pe lume

Cele mai recente date oficiale arată că numărul copiilor aduși pe lume în luna august a acestui an a avut parte de o scădere. În ultima lună de vară s-au născut 199 copii, în scădere cu 3,9% față de luna iulie, dar în creștere cu 8,2% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, în primele opt luni ale acestui an, situația rămâne mai fragilă decât în 2024. Până în vară, 1.363 de copii au fost aduși pe lume în Sălaj, în scădere cu 3,3% spre deosebire de intervalul 1 ianuarie – 31 august 2024.

Rata natalității înregistrată în luna august a fost de 10,1 născuţi-vii la mia de locuitori, față de 10,5‰ în luna iulie și 9,3‰ în august 2024. În primele opt luni ale anului curent, rata natalității a fost de 8,6‰, mai mică decât cea de 8,9‰ din aceeași perioadă a anului trecut.

Mai multe decese decât nașteri

În ceea ce privește numărul deceselor, în luna iulie și-au pierdut viața 176 sălăjeni. Numărul lor este în scădere cu 17,4% spre deosebire de luna iulie și cu 20,4% comparativ cu august 2024. Chiar și așa, diferența dintre numărul nou-născuților și cel al persoanelor care au decedat rămâne una negativă. În primele opt luni ale acestui an s-au înregistrat 1.795 decese la nivelul județului, cu 7,6% mai puține decât în perioada similară a anului trecut.

Rata mortalității în august a fost de 8,9‰, comparativ cu 10,8‰ în iulie și 11,2‰ în august 2024. La nivelul perioadei ianuarie – august 2025, rata mortalității este de 11,3‰, mai redusă decât cea de 12,3‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului 2024.

Sporul natural rămâne negativ

Sporul natural este în continuare unul negativ, ceea ce scoate în evidență declinul demografic al Sălajului. Cu toate acestea, datele arată că numărul născuților are parte de o creștere față de numărul persoanelor care și-au pierdut viața.

La nivelul primelor opt luni ale acestui an, deficitul înregistrat este de 432 de persoane și are parte de o scădere față de cel din aceeași perioadă a anului trecut, când diferența dintre numărul nou-născuților și cel al sălăjenilor care și-au pierdut viața a fost de -534, potrivit Direcției Județene de Statistică.