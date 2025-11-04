Un zălăuan a primit o nouă șansă la viață în urma unui transplant renal cu implantare robotică

Două transplanturi renale cu implantare robotică au avut loc la un spital din Brașov, la sfârșitul săptămânii trecute, iar un bărbat de 36 de ani din Zalău, aflat pe dializă din anul 2024, a primit un rinichi din partea surorii sale. Rinichiul transplantat a început să funcționeze imediat.

Această intervenție marchează un moment important pentru medicina românească și pentru viitorul chirurgiei minim invazive în domeniul transplantului renal. Alături de sălăjeni, un alt cuplu s-a aflat într-o situație similară, în care o femeie de 50 de ani a donat pentru fratele ei.

În ambele cazuri, rinichii transplantați au început să funcționeze imediat, iar donatorii au fost transferați pe secție chiar în aceeași zi.

Acesta este un rezultat remarcabil în transplantologia modernă și un indicator al beneficiilor chirurgiei robotice în recuperarea rapidă și în reducerea traumei postoperatorii.

Aceste intervenții reprezintă transplanturile cu numerele 9 și 10 din anul 2025 și transplanturile 41 și 42 din seria programului de transplant renal al Spitalului Sf. Constantin, început în urmă cu aproape un deceniu.