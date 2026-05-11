În atenţia publicului călător!

S.C. Transurbis S.A. vă informează că începând cu data de 11.05.2026, în zilele de luni până vineri, următoarele plecări de pe Linia nr. 2 se vor transforma în Linia M4A (Gară Zalău – Valea Miții -Aghires – Gară Zalău), după cum urmează:

Tur 6:35 Gară Zalău –Valea Miții

Retur 7:15 Valea Miții – Aghireş – Gară Zalău

Tur 7:30 Gară Zalău –Valea Miții

Retur 8:05 Valea Miții – Aghireş – Gară Zalău

Tur 13:20 Gară Zalău –Valea Miții

Retur 14:00 Valea Miții – Aghireş – Gară Zalău

Tur 21:20 Gară Zalău –Valea Miții

Retur 22:00 Valea Miții – Aghireş – Gară Zalău

Tur 23:25 Gară Zalău –Valea Miții

Retur 23:50 Valea Miții – Aghireş – Uz Casnic

Aceste plecări se vor efectua pe o perioadă de două săptămâni, autobuzele vor circula cu afișajul liniei 2 și vor fi monitorizate de către serviciul control trafic din cadrul societății noastre, după care se vor lua măsurile care se impun.

Menționăm că restul plecărilor de pe linia 2 nu vor intra prin localitatea Aghireș, acestea vor circula conform programului de circulație aprobat, afișat atât în stațiile de autobuz, cât și pe site-ul societății.

S.C. Transurbis S.A. vă informează că începând cu data de 11.05.2026, se vor introduce două plecări în zilele de luni până vineri, pe traseul Zalău – Fetindia și retur după cum urmează:

Linia nr.2 cu plecare la ora 5:37 din stația Astralis se va transforma în linia M4B, astfel:

Tur 5:35 Astralis – Fetindia

Retur 6:00 Fetindia – Aghireș – Gară Zalău

Linia nr.2I se va transforma în linia M4B, astfel:

Tur 15:25 Gară Zalău – Aghireș – Fetindia

Retur 16:10 Fetindia – Uz Casnic Zalău

Aceste plecări se vor efectua pe o perioadă de două săptămâni și vor fi monitorizate de către serviciul control trafic din cadrul societății noastre, după care se vor lua măsurile care se impun.

CONDUCEREA