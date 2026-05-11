În atenţia publicului călător!

S.C. Transurbis S.A. vă informează că începând cu data de 11.05.2026, în zilele de luni până vineri, următoarele plecări de pe Linia nr. 2 se vor transforma în Linia M4A (Gară Zalău – Valea Miții -Aghires – Gară Zalău), după cum urmează:

           Tur     6:35     Gară Zalău –Valea Miții

          Retur  7:15     Valea Miții – Aghireş – Gară Zalău

                        Tur     7:30     Gară Zalău –Valea Miții

                        Retur  8:05     Valea Miții – Aghireş – Gară Zalău

          Tur     13:20     Gară Zalău –Valea Miții

          Retur  14:00     Valea Miții – Aghireş – Gară Zalău

                        Tur    21:20     Gară Zalău –Valea Miții

                        Retur 22:00     Valea Miții – Aghireş – Gară Zalău

          Tur     23:25     Gară Zalău –Valea Miții

          Retur  23:50     Valea Miții – Aghireş – Uz Casnic

 

        Aceste plecări se vor efectua pe  o perioadă de două săptămâni, autobuzele vor circula cu afișajul liniei 2 și vor fi monitorizate de către serviciul control trafic din cadrul societății noastre, după care se vor lua măsurile care se impun.

        Menționăm că restul plecărilor de pe linia 2 nu vor intra prin localitatea Aghireș, acestea vor circula conform programului de circulație aprobat, afișat atât în stațiile de autobuz, cât și pe site-ul societății.

 

S.C. Transurbis S.A. vă informează că începând cu data de 11.05.2026, se vor introduce două plecări în zilele de luni până vineri, pe traseul  Zalău – Fetindia și retur după cum urmează:

Linia nr.2 cu plecare la ora 5:37 din stația Astralis se va transforma în linia M4B, astfel:

          Tur     5:35     Astralis – Fetindia

          Retur  6:00     Fetindia – Aghireș – Gară Zalău

Linia nr.2I se va transforma în linia M4B, astfel:

          Tur     15:25     Gară Zalău – Aghireș – Fetindia

          Retur  16:10     Fetindia – Uz Casnic Zalău

 Aceste plecări se vor efectua pe  o perioadă de două săptămâni și vor fi monitorizate de către serviciul control trafic din cadrul societății noastre, după care se vor lua măsurile care se impun.

  

CONDUCEREA

