ADN de supraviețuitori

Daniel Mureşan

Vreți să vorbim despre ce vrea crețul amator de la Cotroceni după întâmplarea cu votul pentru moțiune? Ne pierdem vremea. Să luăm popcorn și să vedem pe cine va desemna să facă guvernul. Ăla nu vrea cu cela, ălalalat e certat cu altul, iar ăl din capăt nici nu vrea să audă de cel din față. No, fă guvern!

Cârlionțatul debutant nu are vreo variantă comodă. Dar el se luptă cu dușmanul de clasă, vrea guvern prooccidental. Sau forțează un Bolojan 2.0 văzând că nu-i altă cale? Toate variantele „specialiştilor” sunt, în aceeaşi măsură, bune şi ne bune. În nicio variantă nu câştigă România. În una dintre ele, e un licăr de speranță, dar șantajul va fi pe cai mari. Până acum, marele perdant a fost întreprinzătorul privat. Au tras pe el, l-au jupuit, l-au stors. Atunci nu mai bine ne facem toți bugetari? Că la tăieri s-a cam renunțat.

Revenind la oile şi ciobanii noştri, aş zice că preşedintele trebuie să se înhame la lupta anticorupţie şi pronormalitate în politică. Electoratul român nu e pregătit să vadă dincolo de promisiuni şi programe fantasmagorice. Scorul moțiunii ne spune ce vrea poporul, căci parlamentarii de popor sunt trimiși acolo. În România se trăieşte într-o viteză înspăimântătoare; adică se petrec lucruri esenţiale în fiecare ceas, ba chiar în fiecare minut al vieţii noastre. Prin lumea largă în care călătoresc, din punct de vedere politic e pace şi linişte, acolo viaţa are alt curs, bine stabilit de legi şi orânduieli respectate de cetățeni. Nu se-nghesuie nimeni acolo cu moţiuni şi lovituri de Palat.

Ca de obicei, românul face politică la un pahar. Şi cum cu fotbalul am dat-o-n bară cam de multişor, politica rămâne o variantă de discuţie, indiferent dacă avem habar de legi și constituție. Şi asta pentru că e domeniul în care, ca şi la fotbal, avem cei mai mulţi specialişti pe metrul pătrat din univers. Faptul nu trebuie să mire, pentru că românii au ADN de supravieţuitori de azi pe mâine şi dacă nu le dai posibilitatea de a-şi da cu presupusul, e ca şi cum le-ai lua pâinea de la gură!

Hai să închei cu două teorii ale conspirației, că tot este la modă. Dacă Nicușor a simțit pericolul Bolojan la viitoarele prezidențiale? Dacă programul SAFE a deranjat că e dat la europeni, și nu la americani?