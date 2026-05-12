Măsuri de siguranță pentru conducta de alimentare cu apă brută din barajul Vârșolț

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj au finalizat lucrările de vopsitorie a conductei de alimentare cu apă brută din acumularea Vârșolț. Potrivit Apelor Române, vopsitoria anticorozivă nu are doar un rol estetic, ci unul tehnic, esențial pentru siguranța și durabilitatea infrastructurii. Astfel, beneficiile includ protecție împotriva coroziunii, menținând un strat corespunzător de vopsea, se previne apariția ruginii și reducerea costurilor de reparații. Prevenirea coroziunii înseamnă mai puține intervenții majore și cheltuieli mai mici pe termen lung și menținerea siguranței infrastructurii, iar conducta este mai puțin predispusă la fisuri sau avarii. Prin urmare, aceasta rezistă mai bine în timp, reducând riscul de degradare. Intervențiile realizate asigură funcționarea optimă a conductei pe termen lung, reduc riscurile de degradare și sprijină continuitatea serviciilor oferite comunității.

Magistrala, cum e cu magistrala?

Măsurile aplicate sunt binevenite, dar vrem să vedem ce se întâmplă cu aducțiunea de la Tarnița. A fost finalizată, magistrala funcționează la capacitate maximă, vor avea iar zălăuanii probleme cu apa în vara acestui an?