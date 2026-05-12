Campanie mobilă de preluare a cererilor pentru cartea electronică de identitate

În perioada mai-august 2026, procesul de obținere a Cărții Electronice de Identitate devine mult mai simplu pentru cetățenii din județ. Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, instituție din subordinea Consiliului Județean Sălaj, în colaborare cu structurile locale, organizează o campanie de preluare a cererilor prin intermediul echipei mobile. Primele deplasări în teritoriu sunt programate în localitățile Letca – 13 mai, Fildu de Jos – 14 mai, Bocșa – 19 mai și Rus – 20 mai. Un aspect esențial al campaniei îl reprezintă gratuitatea emiterii documentului pentru toate cererile depuse până la data de 30 iunie 2026, după care solicitanții vor avea de plătit o taxă de 70 lei.