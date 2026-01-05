Circulația autobuzelor Transurbis de Bobotează

Magazin Salajean

Vă informăm că în datele de 06.01.2026 – 07.01.2026, autobuzele SC Transurbis SA vor circula conform programelor de sâmbătă, afișate în stațiile de autobuz.

CONDUCEREA

One Thought to “Circulația autobuzelor Transurbis de Bobotează”

  1. Circulația autobuzelor Transurbis de Bobotează - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    5 ianuarie 2026 at 08:21

    […] de sâmbătă, afișate în stațiile de autobuz. CONDUCEREA Articolul Circulația autobuzelor Transurbis de Bobotează apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment