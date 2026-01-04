Caz dramatic în comuna sălăjeană Cizer. Potrivit unor surse locale, o persoană ar fi fost găsită decedată în locuință. Informația ne-a fost confirmată de un oficial al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, care a precizat că organele abilitate se ocupă de acest caz. Conform anchetatorilor, este vorba despre un vârstnic. La fața locului au intervenit echipe medicale, care au constatat decesul persoanei. Revenim cu detalii.
Fotografie cu rol ilustrativ
One Thought to “La Cizer, persoană găsită moartă în locuință”
