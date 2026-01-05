Luna a oferit un spectacol rar pe cerul Sălajului

Imagini rare au fost surprinse la sfârșitul săptămâni cu Luna pe cerul Sălajului, înconjurată de un cerc luminos spectaculos. Potrivit specialiștilor, fenomenul astronomic poartă denumirea de halou lunar și apare atunci când Luna este plină, având aceeași dimensiune indiferent din ce loc al lumii este privită. Cercul ce o înconjoară uniform este luminat și este produs de milioane de cristale de gheață hexagonale, ce refractă lumina Lunii.

Acest fenomen optic are loc cel mai adesea atunci când lumina trece prin nori de tip Cirrus sau Cirrostratus, formați exclusiv din gheață și aflați la altitudini de până la 50 de kilometri deasupra Pământului. Aceștia se formează, de obicei, în fața unui front atmosferic, care poate aduce schimbări ale vremii.

Potrivit pasionaților de astronomie, haloul lunar are întotdeauna un unghi de aproximativ 22 de grade. Cunoscut și sub denumirea de inel lunar sau halou de iarnă, fenomenul anunță modificări meteorologice, precum furtuni, precipitații sau intensificări ale vântului.

Mai mult, potrivit pasionaților, șansele de apariție a acestor cercuri cresc atunci când nivelul de umiditate din atmosfera superioară este ridicat. Inelul lunar sau haloul poate fi observat și în jurul Soarelui. Conform experților, fenomenul este vizibil cu ochiul liber și are loc în momentul în care straturile superioare ale atmosferei temperaturile sunt foarte scăzute.

Imaginea a fost surprinsă în noaptea de duminică spre luni, la periferia orașului Șimleu Silvaniei.