Plăţile prin Ghişeul.ro sunt sistate

Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) înrolate în platforma Ghişeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele şi de a configura tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs, iar din acest motiv posibilitatea contribuabililor de a efectua plăţi online este sistată în relaţia cu entităţile care nu au definitivat procesul de actualizare, informează Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), potrivit Agerpres.

„La începutul fiecărui an, Unităţile Administrativ Teritoriale înrolate în ghişeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele şi de a configura tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs. În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăţi online este sistată în relaţia cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus. Regretăm această situaţie şi vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situaţiei”, menţionează instituţia, conform sursei citate.

Anul 2026 vine cu impozite locale mai mari, atât în cazul maşinilor cât şi în cel al caselor, a transmis sursa citată.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro