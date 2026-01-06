De Anul Nou, sălăjeni bătuți și bătăuși. Zece au ajuns la spital

Medicii și asistenții medicali din cadrul Unității de Primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Zalău au avut parte de o perioadă aglomerată din punct de vedere al numărului de urgențe. În intervalul 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, la UPU au ajuns peste 1.500 de pacienți cu diferite afecțiuni. Zece dintre persoanele îngrijite au fost victimele unor agresiuni, arată datele oficiale ale instituției medicale. Aproape 170 de pacienți au prezentat plăgi, fracturi și entorse, iar peste 100 s-au simțit rău din cauza hipertensiunii arteriale. Peste 130 de sălăjeni au mâncat și au băut prea mult în perioada Anului Nou și au avut nevoie de îngrijire medicală.

