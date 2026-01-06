La noapte revin ninsorile abundente în Sălaj

Polei și ninsori din această noape în județul nostru, atrag atenția meteorologii Severe Weather Alert Sălaj, unul dintre sălăjenii care alcătuiesc acest grup fiind meteorolog profesionist. După încălzirea care a dus la transformarea ninsorilor în ploi, vremea se va răci din nou din această noapte. Conform prognozei, începând din această seară se vor mai semnala trecător precipitații mixte sau ploaie/burniță care îngheață și favorizează depuneri de polei (și ceață la nivel local), iar la noapte precipitațiile vor fi în extindere treptată. Local se va semnala ploaie care îngheață și favorizează depuneri de polei pe suprafațe (de aceea vă sfătuim să conduceți prudent), iar în vestul județului vor fi condiții de ninsoare în special înspre dimineață. În schimb, de mâine dimineață (7 ianuarie), precipitațiile se vor transforma în ninsori, care vor fi temporar moderate ca intensitate și vor fi pe arii extinse. După acest episod, mâine seară se prevede un episod de ninsori consistente în tot județul, care temporar pot fi abundente ca intensitate și vor determina depunerea unui strat nou de zăpadă, în general de peste 10 cm.

