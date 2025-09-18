Guvernul a prelungit termenul de înscriere în REGES-ONLINE până la finalul anului

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025, „pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăţi în procesul de migrare”, se arată într-un comunicat al ministerului.

„Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârşitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situaţia de a primi sancţiuni. (…) REGES-ONLINE nu este un instrument perfect, dar este unul util şi modern pentru toţi angajatorii”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

În prezent, doar 23% dintre firme au finalizat tranziţia, iar menţinerea termenului iniţial – 30 septembrie 2025 – ar fi generat „un risc major de blocaj operaţional”, potrivit instituţiei.

Ministerul precizează că angajatorii nu trebuie să mute bazele de date existente, acestea fiind deja integrate în sistem. Ei trebuie doar să îşi creeze cont în platformă, accesibilă la adresa reges.inspectiamuncii.ro.

Noua platformă permite administrarea digitală a contractelor de muncă, raportarea în timp real şi acces securizat prin semnătură digitală sau RoEID. Ministerul atrage atenţia că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro