Accident mortal la ieșire din Crasna

În data de 19 decembrie, în jurul orei 20.30, a avut loc un accident rutier la ieșirea din localitatea Crasna. Un bărbat de 35 de ani, din comuna Nimigea de Jos, județul Bistrița-Năsăud, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 108G, a acroșat un bărbat de 62 de ani, din municipiul Marghita, care se deplasa pe partea dreaptă a drumului public. Din nefericire, în urma impactului, pietonul a decedat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

