Daniel Săuca

Din nou despre lectură, la sfârșit de săptămână. Mihai Mitrică, directorul Asociaţiei Editorilor, într-un interviu acordat News.ro: „51 la sută dintre tinerii din marile oraşe spun că n-au citit nicio carte în ultimul an. Imaginaţi-vă care e situaţia în urbanul mic şi în mediul rural! Aproximativ 1,3 milioane de oameni merg la biblioteci, în librării, la târguri de carte într-un an, în România. Adică 7 la sută din populaţie“; „Avem acum cea mai numeroasă populaţie de tineri care nu sunt nici la şcoală, nici angajaţi, aşa-numiţii neets. Vorbim despre tineri care devin o povară pe care societatea o tot duce mai departe. E o problemă economică în primul rând“; „Cred că ne ducem spre 70 la sută, în termeni numerici, oameni care în România nu au acces la o librărie“; „Am ajuns pe ultimul loc la consumul de carte pentru că educaţia a fost principalul duşman al educării românilor. Dacă un copil nu este din şcoală setat să consume carte şi să-şi îngrijească capacitatea cognitivă şi gândirea critică, el este împins, practic, către o zonă în care devine captiv conspiraţiilor, manipulărilor“. Interviul a fost preluat și nu prea în mass-media națională. De fapt, nu e pentru prima dată când M. Mitrică, și alții (nu chiar mulți), încearcă să atragă atenția (din păcate, în zadar) asupra „datelor îngrozitoare” privind cititul la români. Mai mult sau mai puțin patetic, nu cred că e cazul să reiau și eu (mai apăsat) strigătele (în deșert) mai vechi ori mai noi. La sfârșit de săptămână, o recomandare de lectură? Citiți măcar în format online revistele de cultură din țară. Nu cred că nu veți găsi măcar câteva articole care să vă intereseze. Altfel, nu vă plictisesc cu îndemnuri gen: lectura îmbunătățește abilitățile de comunicare și argumentare…