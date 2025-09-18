Ce să NU incluzi în amenajare: 5 lucruri care îţi strică decorul

Piaţa de home & deco, mobilier, bricolaj şi finisaje e din ce în ce mai diversă, iar asta îţi poate îngreuna munca când vine vorba de amenajarea casei. Cum aşa? Ei bine, cu atâtea variante devine dificil să îţi dai seama ce ţi se potriveşte, ba chiar uneori ai impresia că ai vrea atât de multe încât nici n-ai idee cum să faci selecţia.

Ce contează cel mai mult când decorezi casă? Să alegi piese care te reprezintă şi să eviţi obiectele care-ţi pot strica decorul, precum cele de mai jos:

Fototapet 3D

Fototapetul 3D poate arăta cool în poze, însă în realitate devine obositor vizual. Designerii de interior rareori îl aleg în amenajări, poate doar în cazurile în care are o semnificaţie specială pentru proprietari sau natura spaţiului se pretează pentru aşa ceva. Ce alternative ai? Tapet sau vopsea lavabila în nuanţe uni sau tapet cu imprimeuri delicate, care să nu devină obositoare în câteva minute.

Arta produsă în masă

Piesele de artă pe care le alegi pentru casa ta ar trebui să aibă însemnătate pentru tine, nu să fie doar nişte obiecte care ocupa spaţiu. De aceea, e important să optezi pentru piese de artă care te inspiră, îţi trezesc emoţii şi au o notă de unicitate, nu pentru artă produsă în masă. Stai departe de tablourile din magazinele home & deco sau de decoraţiunile din supermarket. Dacă ai răbdarea şi dorinţa de a modifica/personaliza astfel de obiecte atunci poţi opta fără probleme pentru ele.

Cea mai bună soluţie pentru a da personalitate casei tale este să te implici chiar tu în crearea decoraţiunilor. Da, te poţi bucura de pictură, sculptură, artă şi fără să fii de meserie.

Lenjerii de pat din materiale sintetice

Lenjeriile de pat sunt importante nu doar pentru aspectul dormitorului tău, ci şi pentru sănătatea pielii. Include întotdeauna în amenajare lenjerii de pat din materiale naturale, prietenoase cu pielea, precum bumbacul sau inul. Acestea dau un aspect fresh, minimalist încăperii şi îţi oferă super confort când dormi.

Lenjeriile de pat din bumbac organic reprezintă cea mai bună alegere pentru sănătatea pielii tale şi se pretează excelent pentru bebeluşi, persoane alergice sau persoane cu pielea sensibilă. Modelele din poliester, nylon sau lycra sunt o opţiune doar atunci când n-ai altă opţiune.

Mobilier din plastic

Plasticul este un material popular, însă nu te ajută să dai un aspect plăcut amenajării, unde mai pui că dăunează ecosistemului. Încearcă pe cât posibil să eviţi mobilierul din plastic, mai ales dacă ai opţiuni cu aspect estetic mai plăcut şi mai prietenoase cu mediul. Pentru extra confort şi durabilitate, mergi pe variante precum palul, MDF-ul, metalul sau lemnul natur. Spre exemplu, în loc să pui rafturi de plastic în camere, te poţi îndrepta către rafturi metalice Rafturile metalice sunt ideale pentru bucătărie, living, cămară, balcon său birou. Mai mult, rafturile metalice se curăţa uşor şi rezistă de minune în timp.

Aparate inutile

Decorul casei tale nu e doar despre imagine, ci este şi despre funcţionalitate. Astfel, optează doar pentru aparate care-ţi folosesc când amenajezi spaţiul. Fie că e vorba de electronice, fie că e vorba de electrocasnice, nu încarcă spaţiul inutil cu tot felul de aparate pe care le foloseşti odată la 2-3 luni. Ar fi păcat că aparatele să zacă pe rafturile metalice sau pe etajerele din spaţiile de depozitare luni sau ani în şir.

Operaţiunea decorarea casei se poate desfăşura lin şi uşor când trasezi un plan clar. Mizează pe obiecte care au un rol în casa ta, fie că îţi sunt utile, fie că te reprezintă şi te ajută să creezi atmosfera mult dorită. De asemenea, evita pe cât posibil aparatele inutile, mobilierul din plastic, fototapetul 3D şi arta produsă în masă. Toate acestea se pot înlocui cu produse mai potrivite, mai rezistente şi mai moderne.