FIDELIS vine în luna mai cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%

FIDELIS V, ce se va desfăşura în perioada 8-15 mai 2026, vine cu dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei şi de până la 6,25% la cele în euro, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanţelor, remis redacţiei.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Cei care vor să-şi investească economiile în Programul FIDELIS, ediţia din mai, vor beneficia de dobânzi atractive şi neimpozabile:

În lei:

· de 6,40% – cu scadenţa la 2 ani

· de 7,40% cu scadenţa la 2 ani pentru donatorii de sânge

· de 7% cu scadenţa la 4 ani

· de 7,50% cu scadenţa la 6 ani

În euro:

· de 4% cu scadenţa la 3 ani

· de 5% cu scadenţa la 5 ani

· de 6,25% cu scadenţa la 10 ani

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranşa specială în lei

Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 decembrie 2025, va avea o dobândă de 7,40%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS se bucură de facilităţi precum:

· posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă;

· veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile;

· flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.

Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

