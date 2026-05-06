Numărul firmelor dizolvate a crescut cu peste 28%, în primele trei luni din 2026

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28,35% în primul trimestru din 2026, ajungând la 16.361 de cazuri, faţă de 12.747 în aceeaşi perioadă din 2025, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

În Bucureşti au fost înregistrate 3.362 de dizolvări, în creştere cu 39,56% faţă de anul anterior, urmat de judeţele Cluj (931), Ilfov (828), Timiş (765), Constanţa (674) şi Iaşi (628), conform ONRC.

La polul opus, cele mai puţine dizolvări au fost consemnate în Ialomiţa (79), Mehedinţi (83), Covasna (103), Călăraşi (111) şi Teleorman (115), potrivit aceleiaşi surse.

Cele mai mari creşteri procentuale ale numărului de firme dizolvate au fost înregistrate în Gorj (+67,26%), Caraş-Severin (+62,63%) şi Arad (+53,6%), arată datele ONRC.

Scăderi au fost raportate în Mehedinţi (-9,78%), Buzău (-7,55%), Prahova (-6,21%) şi Teleorman (-1,71%), conform ONRC.

Pe domenii de activitate, cele mai multe dizolvări s-au înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor (2.997 cazuri), potrivit ONRC.

În acest sector, numărul dizolvărilor a scăzut cu 2,92% faţă de anul anterior, potrivit aceleiaşi surse.

ONRC mai arată că în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice au fost 1.231 de dizolvări (+7,7%), iar în construcţii 1.109 (-4,89%).

În luna martie 2026, au fost înregistrate 5.295 de dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.245), Cluj (310), Ilfov (305), Timiş (271) şi Iaşi (202), potrivit datelor ONRC.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa.

