A murit fostul deputat Vida Iuliu

Miercuri s-a stins din viață, la vârsta de 94 de ani, Vida Iuliu, economist, fost deputat în Parlamentul României, primul președinte al organizației Sălaj a UDMR. S-a născut la 1 ianuarie 1932 la Șimleu Silvaniei, a absolvit studiile liceale în orașul natal, după care a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

A fost parlamentar în patru legislaturi, în perioada 1990-2004. A ocupat funcțiile de șef al grupului parlamentar al RMDSZ, președinte, vicepreședinte și secretar al Comisiei de politică economică, reformă și privatizare. În semn de recunoaștere a muncii sale publice și profesionale, a primit Ordinul Steaua României în grad de Cavaler în anul 2004, iar în anul 2001 a fost desemnat cetățean de onoare al orașului Șimleu Silvaniei.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

M. S.